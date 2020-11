Pourquoi venir en région Occitanie ?

Entre mer et montagne, festivités locales et spécialités culinaires, le Languedoc est un lieu de tradition, de stations balnéaires et de culture : c’est le visage convivial, naturel, jovial, accueillant et gourmand du Sud de la France. De la détente totale à l’effervescence, découvrez le Languedoc tranquille, ou le Languedoc aventureux.

Carcassonne et sa ville fortifiée

Cet ancien oppidum (ville fortifiée) datant de l’époque des Romains est devenu une imposante forteresse au fil des siècles, élevée pour se défendre contre l’Aragon espagnol. L’architecte Viollet-Leduc a sauvé la ville fortifiée de la démolition et elle est aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les visiteurs aiment ses remparts avec leurs 52 tours, ses portes monumentales et son théâtre en plein air qui accueille chaque été le Festival de la Cité.

La ville de Toulouse

La Ville Rose, qui doit son nom à la couleur de la brique qui orne les façades, est aussi belle que son nom. Toulouse ne manque pas de curiosités à visiter : la grande place du Capitole, le couvent des Bernardins avec sa voûte en forme de palmier, l’hôtel Assezat de style Renaissance, les bords de Garonne au cœur de la ville, la Cité de l’Espace…

Nîmes, la ville romaine

Surnommée la « Rome française », les vestiges antiques de Nîmes sont magnifiquement conservés : l’amphithéâtre, la Maison Carrée, la Tour Magne, le Temple de Diane, le Castellum. Se promener dans cette ville est une belle plongée dans l’histoire de l’époque de l’empereur Auguste !

Le pont du Gard

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce pont-aqueduc est un chef-d’œuvre de l’architecture ancienne. Ses dimensions sont exceptionnelles : 49 mètres de haut et trois rangées d’arcs superposés ! Ayant alimenté Nîmes en eau pendant cinq siècles, il est l’un des vestiges romains les mieux conservés dans un environnement aujourd’hui protégé.

Narbonne, Gruissan et leurs vestiges romains

Narbonne a été la première colonie romaine hors d’Italie. Marchez sur les pavés de la Via Domitia, faufilez-vous dans les galeries de l’horreum romain (ancien entrepôt), montez les 170 marches du donjon Gilles Aycelin, admirez les cathédrales gothiques St Just et St Pasteur. Puis, poussez jusqu’au vieux village de Gruissan, encerclant le château, terre traditionnelle des pêcheurs, des paludiers et des vignerons.

Les châteaux cathares

Au XIIIe siècle, les Cathares réfutent le pape et se réfugient dans des châteaux de grande hauteur, dans l’Aude et l’Ariège, perchés sur des falaises à couper le souffle ! Grimpez aux « 5 fils de Carcassonne », les magnifiques forteresses médiévales d’Aguilar, Puilaurens, Peyrepertuse, Termes et Quéribus, mais aussi Montségur ou Foix.

La ville médiévale de Rocamadour

Bon courage ! Ce petit village vit sur une saillie rocheuse, perché au-dessus du canyon. Il faut gravir plus de 200 marches pour atteindre son sommet, la basilique Saint-Saveur et la crypte Saint-Amadour, et pour voir la Vierge noire dans la chapelle Notre-Dame.

Albi et sa cité épiscopale

Autre site du patrimoine mondial de l’UNESCO, Albi est habillée de sa brique ocre caractéristique. La cathédrale Sainte-Cécile, qui ressemble à une forteresse, et ses fresques colorées éblouissent tous les visiteurs, tout comme l’impressionnant palais de la Berbie, qui abrite le musée Toulouse-Lautrec sur les rives du Tarn.

Conques, l’un des plus beaux villages de France

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Conques surprendra pèlerins et touristes par son atmosphère intemporelle, nichée dans une gorge sauvage. Flânez dans les rues médiévales, visitez l’abbaye romane Sainte-Foy avec ses vitraux signés Pierre Soulages, et admirez son trésor, une splendide collection d’orfèvrerie.

Les Pyrénées

Hiver comme été, les Pyrénées offrent un éventail d’activités et de découvertes inégalées, dans un cadre montagneux splendide.

Les choses à faire en Occitanie

Entrez dans les célèbres arènes de Nîmes

Datant de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, l’architecture de cette arène est très sophistiquée. De forme ovale, le colisée pouvait accueillir 24 000 spectateurs, qui avaient tous une vue d’ensemble sur la piste. Aujourd’hui, l’arène accueille des spectacles et des reconstitutions de grands jeux romains, un rappel vivant au passé colonial.

Assistez à un concert aux Abattoirs de Toulouse

La reconversion de ces anciens abattoirs en un musée d’art moderne et contemporain est une autre façon pour l’Occitanie de réussir à vivre le présent tout en honorant son passé. Les visiteurs pourront voir des œuvres monumentales sur le parvis et dans ses grandes salles, ainsi que des concerts et des spectacles.

Laissez-vous emporter par le rythme du jazz à Marciac

Depuis 1978, on peut entendre du scat à Marciac ! Chaque année, pendant 15 jours au mois d’août, le village devient la Mecque du Jazz, un festival de sirènes qui attire les meilleurs musiciens et chanteurs. C’est un événement incontournable pour ceux qui aiment le groove !

Méditez sur la profondeur du noir au musée Soulages à Rodez

Le musée, habillé d’acier oxydé, abrite une collection de 250 œuvres et 250 documents, réalisés par Pierre Soulages. A vous de détecter les différentes nuances de noir sur les toiles, de détailler la matière des noyer et de découvrir les travaux préparatoires des vitraux de Conques.

Admirez le Mont Canigou depuis la plage de Mar Estang

La grande plage de Canet en Roussillon s’étend entre l’étang de Canet et la mer Méditerranée. La plage est très animée en été, un point chaud pour pratiquer la planche à voile. Au loin se dresse la silhouette du Mont Canigou, qui culmine à 2 784 mètres dans les Pyrénées.

Plongez dans l’ambiance balnéaire et étudiante de Montpellier

Prenez place à la terrasse d’un café sur la place de la Comédie, longez la promenade du Peyrou jusqu’au belvédère et à l’aqueduc Saint-Clément, montez dans le clocher de la cathédrale Saint-Pierre. La mer n’est qu’à 10 kilomètres, idéal pour se rafraîchir après avoir exploré la ville !

Louer un vélo ou un bateau le long du Canal du Midi

Entre Toulouse et l’étang de Thau, le Canal du Midi parcourt 240 kilomètres, via 63 écluses et 350 ouvrages d’art, à travers des paysages français parmi les plus luxuriants. Vive le voyage tranquille ! A vélo sur les anciens chemins de halage ou sur une péniche à faible vitesse, vous pourrez vous régaler des yeux sur les champs et les villages qui passent…

Jouez aux Amazones en Camargue

Dans le delta du Rhône, partez à cheval entre mer, marais salants, lagunes et étangs, à la découverte des élevages de taureaux et des volées de flamants roses. Ici, 100 000 hectares de paysages et de faune uniques dans le Parc naturel régional de Camargue.

Montez les 374 marches de l’escalier monumental d’Auch

L’escalier relie les pieds et la tête de la ville, en 35 mètres verticaux (100 pieds). Achevé en 1863, des niveaux avec sculptures et statues se tissent entre les marches, dont celle de D’Artagnan, soldat bien-aimé des 3 Mousquetaires.

Détendez-vous dans les Cévennes ou en Lozère

Difficile de trouver des paysages plus préservés que la Lozère, qui comprend les lacs de l’Aubrac, les plateaux des Causses et les vallées des Cévennes valent le détour. Les amateurs de randonnée et de grands espaces seront charmés par ce beau coin du sud de la France.